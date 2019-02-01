عسيران: لن نرضى بعد اليوم ان نسمع كلاما يقول عن ربح وخسارة في لبنان

هنأ عضو ​كتلة التنمية والتحرير​ النائب ​علي عسيران​ في لقاء صحفي بابصار ​الحكومة​ ​الجديدة​ النور وقال " نأمل خيرا من هذه الحكومة التي أبصرت النور وننتظر الافعال منها لنحكم عليها، مؤكدا اننا في ​لبنان​ امام معضلات جسام والمهم هو التضامن ضمن الحكومة لكي لا تكون حلبة صراع بين الفرقاء لان اللبنانيين يريدون حكومة موحدة وقادة وفاعلة ومتجانسة تستطيع اجتراع المعجزات في الازمة الاقتصادية والاجتماعية.

وحول البيان الوزاري للحكومة واذا ما كان يستغرق وقتا، قال النائب عسيران نتمنى الانتهاء من البيان الوزاري سريعا لتتمكن الحكومة من الانطلاق للعمل في سبيل لبنان واللبنانيين، ولظهر الوزراء عن عضلاتهم لنا وللبنانيين ، وكفانا وكفى اللبنانيين انتظارا .

وطالب النائب عسيران ان يتضمن البيان الوزاري حق لبنان واللبنانيين والجنوبيين مقاومة العدو ال​اسرائيل​ي لان ارضنا ما زالت محتلة في ​مزارع شبعا​ وتلال ​كفرشوبا​ ولان العدو الاسرائيلي ما زال يضع لبنان على فوهة النار والتصويب وهو يخرق القرار الدولي 1701 يوميا ويعتدي على السيادة اللبنانية برا وبحرا وجوا وهو ما لمسناه من خلال تحدي العدو للارادة الدولية وهو لم يكترث لاعتراض ​اليونيفل​ على خروقاته الاخيرة ببناء جدار اسمنتي على الاراضي اللبنانية في ​العديسة​ .

ولفت اننا نقول بصراحة اننا أقمنا مقاومة لاخراج اسرائيل من ارضنا وهي أبلت بلاء قل نظيره في مواجهة الاحتلال و​العدوان الاسرائيلي​ وقدمت خيرة ​الشباب​ لتحرير الارض وصد العدوان ومواجهة اسرائيل بعد ان فشلت الدول في حماية لبنان من العدوانية الاسرائيلية ، لذلك سندافع عن ارضنا وهذا حقنا وهو التزام لدى جميع اللبنانيين ولدى كل الاطراف ، ونأمل من الحكومة ان تنظر الى هذا الحال خصوصا اننا نعاني من اسرائيل منذ اكثر من 50 سنة ومقاومتنا لها حق طبيعي لنا وهو ما اقرته الاعراف والقوانين الدولية وعندما دافعنا عن ارضنا كان حق واي شعب تُحتل ارضه عليه ان يدافع عنها حتى الشهادة وبذل الدماء .

ونفى النائب عسيران ان يكون هناك رابح وهناك خاسر في الحكومة وقال ان لبنان هو الذي ربح بوجود الحكومة وليس هناك وجود لفرقاء خاسرون او فرقاء رابحون و​الشعب اللبناني​ هو الرابح الاول ، لن نرضى بعد اليوم ان نسمع كلاما يقول عن ربح وخسارة في لبنان ، ومصلحة الشعب اللبناني هي الرابح الاول ، يكفينا كلام فارغ عن الربح والخسارة .