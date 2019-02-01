أفاد مراسل ​النشرة​ في ​حاصبيا​ أنّ احتكاكا كهربائيا في منزل المدعو: ع. س في بلدة الفرديس قضاء حاصبيا، أدّى الى اشتعال النار داخل المنزل واتت على قسم كبير من محتوياته كما وتسبب بوفاة صاحبة المنزل اختناقا وعمل ​الدفاع المدني​ بمركز حاصبيا على اطفاء الحريق. وفتحت الاجهزة الامنية تحقيقا لمعرفة اسباب الحادث.

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: احتكاك كهربائي في منزل في الفريديس يتسبب بوفاة صاحبته إختناقا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.