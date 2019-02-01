طقس متقلب نسبيًا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط يستقر يوم السبت

أفادت مصلحة الارصاد الجوية في الطيران المدني بأن طقسا متقلب نسبيًا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط يستقر يوم السبت.
وتوقعت ان يكون طقس اليوم غائم جزئيًا الى غائم دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات وتكون الاجواء مهيأة خلال النهار لتساقط امطار محلية وثلوج خفيفة على ارتفاع 1800 م وما فوق خاصة شمال البلاد.
كما توقعت ان يكون طقس الغد غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وارتفاع محدود بدرجات الحرارة على الجبال والداخل، كما يبقى خطر تكوّن الجليد على الطرقات التي تعلو عن 1800 متر وما فوق خلال الليل ساعات الصباح الأولى. ـما الاحد فيكون مشمسا مع ارتفاع بدرجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة.نحذر من تشكل الجليد على الطرقات الجبلية التي تعلو 1800 متر وما فوق في ساعات الصباح الاولى.
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