توقيف شخصين احتالا على مواطن بادعائهما تسهيل تطوع ابنه في قوى الأمن

أعلنت المديريـة العـامة لقوى الامن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامة في بلاغ انه بناءً على معلومات توافرت لدى ​شعبة المعلومات​ في ​قوى الأمن الداخلي​ حول تعرض أحد المواطنين لعملية احتيال دفع بنتيجتها مبلغ /600/ دولار أميركي الى أحد الاشخاص الذي أوهمه بتسهيل قبول طلب ابنه للتطوّع في مؤسسة ​قوى الامن الداخلي​، وعلى اثر ذلك باشرت شعبة المعلومات بإجراء التحقيق اللازم، فتم استدعاء المواطن وجرى استماع إفادته، بناءً على إشارة ​القضاء​ المختص.

نتيجةً للاستقصاءات والتحريات التي باشرتها الشعبة المذكورة، تم تحديد هوية المشتبه بهما: - م. ط . (مواليد عام ۱۹۷۹ لبناني) - ر. ك. (مواليد عام ۱۹۸۱ لبناني) وهما من أصحاب السوابق الجرمية بجرائم: تزوير ونصب واحتيال وضرب وايذاء. وكانا موقوفَين سابقاً، وتبين أن الأول مطلوب للقضاء بموجب /۳۲/ مذكرة عدلية بجرائم إحتيال وتزوير واستعمال مزور و​إطلاق نار​ من سلاح حربي.

بتاريخ 24/1/2019 تم توقيف ر. ك. من قبل شعبة المعلومات، واعترف بما نسب اليه لجهة الاشتراك مع الأول في عمليات الاحتيال على المواطنين بموضوع تسهيل قبول طلباتهم للتطوع في قوى الامن الداخلي او تسهيل عمليات ​إخلاء سبيل​ موقوفين من السجن لقاء مبالغ مالية. وقد أوقف في حينها، وأودع القضاء المختص.

بتاريخ 29/1/2019 ونتيجةً للمتابعة، تمكنت قوة من الشعبة، من توقيف م. ط . في بلدة جديدة القيطع – عكار، وضبطت بحوزته مسدس حربي وطلقات نارية وبيان قيد إفرادي مزور. بالتحقيق معه، اعترف بإقدامه على تنفيذ عدّة عمليات نصب واحتيال بالإشتراك مع ر. ك. وذلك من خلال إيهام المواطنين بأن لديه نفوذ في مؤسسة قوى الأمن الداخلي، وان باستطاعته تسهيل قبول طلبات التطوع او إخلاء سبيل الموقوفين من السجن. التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.