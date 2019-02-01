فيوليت الصفدي: يتم تحضير مرسوم جديد لتغيير اسم الوزارة

اشارت وزيرة دولة لشؤون التأهيل الاجتماعي والاقتصادي للشباب و​المرأة​ فيوليت خيرالله الصفدي الى ان وزارة التأهيل الاجتماعي والاقتصادي للمرأة والشباب ولدت من حاجة ملحة، ويتم تحضير مرسوم جديد لتغيير اسمها لتصبح وزارة التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة والشباب.

ولفتت في حديث تلفزيوني، الى ان رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ اعطاها كل الدعم للوزارة كما وضع لها ميزانية مهمة لان تفعيل الوزارة اساسي، وسأبقى اعمل في ​طرابلس​ وانا فخورة لاني ابنة المدينة. واوضحت ان علاقة الحريري بالوزير السابق ​محمد الصفدي​ لا تضع ضمن اطار "جائزة الترضية"، والحريري يعرف ان وجود الصفدي الى جانبه تأتي في اطالر الدعم ولا اكثر. واكدت انه من الضروري توزيع الادوار في موضوع قضايا المرأة، ونحن نريد العمل على تمكين المرأة والشباب.