ذبيان: نأمل أن تكون الحكومة على قدر آمال اللبنانيين وطوحاتهم

نوّه رئيس تيّار "​صرخة وطن​" ​جهاد ذبيان​ بـ"ولادة أولى حكومات عهد ​الرئيس ميشال عون​ التي طال إنتظارها بعد إنقضاء تسعة أشهر من عمر التأليف، رغم أنها جاءت كسابقاتها لتكرس منطق المحاصصات والتقاسم، ولكن ومع تشكيل ​الحكومة​ نأمل أن تفتح صفحة جديدة تشكل نقطة إنطلاق لمعالجة الأزمات والمشاكل التي يغرق بها ​لبنان​"، داعيا الوزراء الى أن "يتخلوا عن إنتماءاتهم السياسية وأن يكونوا على قدر آمال اللبنانيين وطموحاتهم من خلال الإعلان عن خطة طوارىء حكومية، وأن ينصرفوا فور تسلمهم وزاراتهم الى البدء بمتابعة القضايا ووضع الخطط من أجل إيجاد الحلول اللازمة لها".

وشدد ذبيان في بيان، على "ضرورة أن يتم العمل على صياغة البيان الوزاري للحكومة بما يؤكد على الثوابت الوطنية، وفي مقدمها تأكيد الإلتزام بثلاثية ​الجيش​ والشعب و​المقاومة​ بإعتبارها الثلاثية الميثاقية، التي تشكل مصدر قوة وإستقرار لبنان وعامل قوة له في مواجهة خطر العدو الصهيوني"، مؤكدا "ضرورة أن يعلن البيان الوزاري موقف لبنان الواضح والصريح في العمل على تحقيق أفضل العلاقة المميزة مع ​سوريا​، إنطلاقاً من القواسم المشتركة والروابط التي تجمع بين ​بيروت​ ودمشق، الى جانب تأكيد لبنان في السعي من أجل حل مسألة ​النازحين السوريين​، والمساهمة في عودتهم المشرفة الى بلدهم، بعيداً عن الإملاءات الخارجية، لأن إعادة النازحين هو شأن إنساني بحت".

وأعرب عن أمله أن "لا تتأخر عملية صياغة البيان الوزاري وكذلك منح الحكومة الثقة لأن الوضع في لبنان وصل الى مرحلة غاية في الخطورة، لا سيما على الصعيد الإقتصادي وهو ما يتطلب بذل الجهود الحثيثة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الآوان، والعمل على وضع الخطط لمواجهة ما يتهدد لبنان من أزمات على شتى الصعد".