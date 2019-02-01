قطاع المهن بالتيار: الدفاع عن الضمان لا يكون بالتجني والهجوم على القضاء

أشار قطاع المهن في ​التيار الوطني الحر​ إلى انه "قرأنا باستغراب البيان المنسوب الى ​نقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي​ التي يبدو انها قد اضاعت البوصلة في الشأنين النقابي والوطني"، لافتا إلى ان "اشد ما يدعو الى الاستغراب هو ان البيان المذكور لا يعكس إطلاقاً دور النقابة الاساسي القائم على الدفاع عن حقوق المستخدمين ومصالحهم بل يتلهى بالمهاترات السياسية الرخيصة".

ولفت إلى ان "البيان ينتقد قيام ​القضاة​ والوزراء والنواب بواجبهم الرقابي والطبيعي وهو حجر الزاوية في مسيرة النهوض بالدولة والمؤسسات"، مشددا على ان "البيان لا يتناول النقاط التي اثيرت في ​الاخبار​ المقدم والتي هي اساس الموضوع بل يتجاهلها كلياً وكأن مشاكل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تنحصر في لوحة اعلانية وكأن حل هذه "المعضلة" يحقق الشفافية الكاملة والحماية الاجتماعية". وأكد ان "الدفاع عن مؤسسات الدولة وفي طليعتها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا يكون بالتجني والهجوم على ​القضاء​ بل بمساعدته على كشف الحقائق ومحاسبة المرتكبين".