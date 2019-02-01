منظمات إنسانية تتهم دول الاتحاد الأوروبي بالتواطؤ في كارثة المهاجرين في المتوسط

اتهمت "أوكسفام" و53 منظمة أخرى حكومات دول الاتحاد الأوروبي بالتواطؤ في كارثة المهاجرين الساعين للعبور من ليبيا إلى إيطاليا، ممشيرة الى أن أكثر من 5300 شخص لقوا حتفهم في البحر الأبيض المتوسط في السنتين الماضيتين.
ودعت المنظمات في رسالة مفتوحة الحكومات الأوروبية إلى دعم عمليات الانقاذ والتوقف عن إعادة مهاجرين إلى ليبيا، حيث أشارت إلى أنهم يتعرضون لسوء المعاملة.
ولفتت الرسالة الى أنحكومات الاتحاد الأوروبي أصبحت "متواطئة في الكارثة التي تتكشف أمام أعينها" لأن المهاجرين يتعرضون لخطر أكبر في البحر وتتم إعادتهم إلى ليبيا. وألقت المنظمات الضوء على محنة المهاجرين الذين يتم احتجازهم في ليبيا.
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