تجمّع عشرات آلاف الإيرانيين أمام ضريح مؤسس الجمهورية الإسلامية الخميني في ​طهران​، مع انطلاق احتفالات الذكرى الأربعين للثورة الإيرانية. وفيما عزفت جوقة للجيش أناشيد ثورية، غصّت قاعة الضريح الضخمة بحشود من مختلف فئات المجتمع ومنهم تلاميذ يرتدون ألوان العلم الإيراني، الأحمر والأبيض والأخضر، بحسب ما ذكرت وكالة ​الصحافة​ الفرنسية.

كانت هذه تفاصيل خبر بدء الاحتفالات في إيران بالذكرى الأربعين للثورة وعودة الخميني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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