الحريري: فخور بالوزيرات الأربع وفخور بأول وزيرة داخلية في العالم العربي

اشار رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه فخور بالمرأة ال​لبنان​ية، فخور بالوزيرات الأربع في الحكومة، وفخور بأول وزيرة داخلية في ​العالم العربي​، فخور بالمستقبل وفخور بلبنان".

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