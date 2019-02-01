توجّه ​البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي​ بالتهنئة الى فخامة رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ والى دولة رئيس مجلس الوزراء ​سعد الحريري​ بتأليف الحكومة الجديدة. واشار الراعي في بيان للمكتب الاعلامي في الصرح البطريركي، الى انه يسعده ان يهنّى الوزراء اعضاءها وعائلاتهم والشعب ال​لبنان​ي كافة. واعرب عن تمنياته بنجاح الحكومة الجديدة في اعمالها، قتتمكّن من تعويض الخسائر التي مُني بها لبنان طيلة التسعة اشهر الماضية، ومن شدّ اواصر الوحدة والتعاون في داخلها من اجل اجراء الاصلاحات اللازمة والنهوض الاقتصادي والمالي.

كانت هذه تفاصيل خبر الراعي هنأ عون والحريري: لتعويض الخسائر التي مُني بها لبنان بالاشهر الماضية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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