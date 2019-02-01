اعتبر وزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات عادل أفيوني، في حديث مع "النشرة"، أن "هذه الوزارة هدفها الانتقال الى الاقتصاد العصري للقطاعين العام والخاص".
ولفت أفيوني إلى أن "هذه الوزارة ستعمل على إطلاق إصلاحات وورشة عمل لبناء اقتصاد عصري وتشجيع رواد الأعمال والشباب على الاستثمار بالقطاع التكنولوجي"، مشيرا الى أن عمل هذه الوزارة لُحظ في تقرير "ماكينزي" وسيكون له مفعوله الحيوي بكل المجالات"، لافتا النظر الى أن لبنان يتمتع بقدرات بشرية هائلة في قطاع التكنولوجيا ستمكنه من الذهاب بعيدا في هذا الملف.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات عادل أفيوني للنشرة: لبنان يتمتع بقدرات بشرية هائلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.