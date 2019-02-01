وزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات عادل أفيوني للنشرة: لبنان يتمتع بقدرات بشرية هائلة

اعتبر وزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات عادل أفيوني، في حديث مع "​النشرة​"، أن "هذه الوزارة هدفها الانتقال الى ال​اقتصاد​ العصري للقطاعين العام والخاص".

ولفت أفيوني إلى أن "هذه الوزارة ستعمل على إطلاق إصلاحات وورشة عمل لبناء اقتصاد عصري وتشجيع رواد الأعمال و​الشباب​ على الاستثمار بالقطاع التكنولوجي"، مشيرا الى أن عمل هذه الوزارة لُحظ في تقرير "ماكينزي" وسيكون له مفعوله الحيوي بكل المجالات"، لافتا النظر الى أن ​لبنان​ يتمتع بقدرات بشرية هائلة في قطاع التكنولوجيا ستمكنه من الذهاب بعيدا في هذا الملف.