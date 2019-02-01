حسن مراد: "اللقاء التشاوري" اصبح 6 نواب ووزير واليوم هناك اجتماع موسع للقاء

اشار ​حسن مراد​ الى انه سيعمل على تفعيل الاتفاقيات السابقة في موضوع التجارة وتصدير المواد الغذائية واللبنانية بشكل عام، واكد انه لا يملك عصا سحرية الا انه سيتابع الملفات مع وزير الخارجية ووزير الاقتصاد، كما سيستفيد من علاقاته الخارجية كي يصدر المنتوجات اللبنانية.

وشكر مراد في حديث تلفزيوني، "​الرئيس ميشال عون​ على اختياره، كما شكر رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ على اعلان الحكومة و​اللقاء التشاوري​ الذي وضع اسمه، ووزير الخارجية ​جبران باسيل​ الذي ذلل العقبات". واعلن ان "اللقاء التشاوري اصبح 6 نواب ووزير، واليوم هناك اجتماع للقاء التشاوري بكامل اعضائه بالاضافة الى عثمان مجذوب وطه ناجي".

واوضح انه "سيحضر اجتماعات اللقاء التشاوري و"​لبنان القوي​" وسيصوت مع "اللقاء التشاوري"، وسيعمل على التوفيق بين "اللقاء التشاوري" و"لبنان القوي". اضاف "سندخل الحكومة بجو تعاون ومن دون اشكالات".