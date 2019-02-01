"طوابير طويلة".. إقبال كثيف من العائلات على معرض الكتاب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

شهدت أبواب الدخول لمعرض القاهرة الدولي للكتاب (دورة اليوبيل الذهبي)، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، إقبالا كثيفا من الأسر والعائلات، حيت تمتد الطوابير على البوابات الرئيسية الخمس والبوابات الداخلية الـ 12 لمسافات طويلة.

واليوم هو عاشر أيام معرض الكتاب، وتشير التقديرات الصادرة عن إدارة المعرض إلى ان عدد الزوار بلغ امس بعد مد موعد الزيارة حتى الساعة التاسعة مساء نحو ربع مليون زائر، وأن حجم المبيعات تضاعف عن الدورات السابقة.

وتوافدت أعداد كبيرة خاصة من الطلاب والأسر والشباب إلي المعرض منذ فتح أبوابه، بالإضافة إلى الرحلات التي تنظمها المدارس والجامعات من مختلف المحافظات لإطلاع الشباب علي المعرفة وأحدث الإصدارات في مختلف المجالات.

وقال الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة العامة للكتاب (الحهة المنظمة للمعرض) إنه تم الاتفاق والتنسيق، رسميا، على أن موعد الغلق اليومي للمعرض يمتد إلى التاسعة مساء اعتبارا من امس الخميس ولمدة 3 أيام، بدلا من الثامنة مساء؛ لاستيعاب الإقبال الكثيف والتيسير على جمهور المعرض، مشيرا أن موعد ختام المعرض سيكون كما هو في الخامس من فبراير.

بدوره ، أكد إسلام بيومي، مدير إدارة المعارض بالهيئة العامة للكتاب، التزام دور النشر وكافة الاجنحة باللوائح والتعليمات، والتزام الزوار بالنظام العام، وعدم وقوع اى خلل، باستثناء مخالفات بسيطة، مشيرًا إلى أن الإدارة تعمل على قدم وساق من اجل الحفاظ على النظام وسرعة رصد اى مخالفة والتصدى لها على الفور.

يُشار إلى أن الدورة الذهبية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، قد انطلقت الثلاثاء 23 يناير تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث يقام المعرض لأول مرة في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، احتفالًا بمرور خمسين عاما على انطلاقه . وتحل جامعة الدول العربية، كضيف شرف المعرض، بينما اختارت وزارة الثقافة الكاتب الراحل الدكتور ثروت عكاشة والكاتبة الكبيرة سهير القلماوي شخصيتي المعرض لهذا العام.

ويبلغ عدد المشاركين في المعرض "169" مشاركًا يمثلون 35 دولة، وعدد الأجنحة ۷۲۳ جناحًا، وعدد التوكيلات 525 توكيلًا، وعدد الناشرين ۱۲۷۳ناشرًا، وسور الأزبكية 6 مزاولي مهنة بيع كتب، وعدد دور النشر المصرية التي تشارك لأول مرة 62 دارا، وعدد دور النشر العربية والأجنبية التي تشارك لأول مرة 24 دارًا، وعدد عناوين الكتب الجديدة الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للكتاب أكثر من 594 عنوانا، وعدد الفعاليات الثقافية 419 فعالية، والفنية 144 فعالية، والخاصة بالطفل 234 فعالية، وعدد ورش الكتابة والمسرح والفن التشكيلي ۸ ورش، ويبلغ عدد حفلات التوقيع "600 حفلة". ​