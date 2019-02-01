"خرج يستغيث من أثار الطعنات".. تشريح جثة طبيب قُتل داخل عيادته بالشرقية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

قررت نيابة فاقوس العامة، برئاسة المسشتار عمرو الباز، رئيس النيابة العامة، وبإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم الجمعة، انتداب لجنة من الطب الشرعي لتشريح جثة طبيب قتله مجهولين داخل عيادته ببندر مدينة فاقوس، لبيان سبب الوفاة.

وتلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من مستشفى "القُرين" المركزي، باستقبال "م. ز." 60 سنة، طبيب نساء وتوليد، مُقيم بدائرة مركز فاقوس، مصابًا بعدة جروح طعنية في الصدر، ولفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله متأثرًا بإصابته.

وتبين أن المجني عليه كان متواجد في عيادته الخاصة ببندر مدينة فاقوس لمباشرة عمله، إلا أنه في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس، خرج يستغيث من آثار الطعنات، فيما تبين تعرضه للاعتداء من قِبل مجهول بسلاح أبيض، ولاذ الجاني بالفرار، ونقل المجني عليه إلى مستشفى "القُرين" المركزي، إلا أنه توفى فور وصوله.

وتبين إصابة المجني عليه بـ8 طعنات بأنحاء متفرقة في الصدر، فيما تم تشكيل فريق بحث جنائي ضم الرائد محمد فاضل، رئيس مباحث فاقوس، برئاسة العقيد ياسر فاروق، رئيس فرع البحث الجنائي لقطاع الشرق، بإشراف اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، لكشف غموض الواقعة وتحديد هوية الجناه وضبطهم.