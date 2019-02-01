واشنطن: الانسحاب الأميركي من كوريا الجنوبية ليس مطروحاً

صرح مبعوث الولايات المتحدة لكوريا الشمالية ستيفن بيغون، أمس الخميس، أن أي انسحاب للجنود الأميركيين المنتشرين في كوريا الجنوبية ليس مطروحاً على طاولة المفاوضات مع بيونغ يانغ.

وقال الممثل الأميركي الخاص لكوريا الشمالية في كلمة في جامعة ستانفورد الأميركية "لسنا معنيين بأي محادثات دبلوماسية تتضمن مثل هذه المساومة. نقطة على السطر. هذا الأمر لم يناقش إطلاقا".

وأكد أن واشنطن وسيول "تعهدتا بالالتزام دعم مستقبل تحالفهما".

وكانت بيونغ يانغ الشمالية أوضحت مؤخراً أن التزامها "إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بالكامل" الذي كررته خلال القمة الأخيرة بين الرئيس دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يفترض أن يشمل "سحب كل التهديدات النووية الأميركية".

وهذا يعني إعادة النظر في الاتفاقات الدفاعية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

وتخشى سيول أن يقبل ترامب الذي يعتبر انتشار الجنود الأميركيين في الخارج مكلفا وغير مجد، بخفض الوجود الأميركي في المنطقة مقابل تنازلات صغيرة.

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