هجوم يستهدف سفارة البرازيل في ألمانيا

هاجم أشخاص مجهولون السفارة البرازيلية وسط العاصمة الألمانية برلين باستخدام ألوان ومقذوفات.

وذكرت الشرطة الألمانية، اليوم الجمعة ،استناداً إلى بيانات مكتب أمن السفارة ،أن أربعة أشخاص على الأقل قاموا في ساعة مبكرة من صباح اليوم (الواحدة صباحا) برشق واجهة السفارة بأكياس ألوان ومقذوفات ما أدى إلى تحطم 16 نافذة.

وتولت هيئة حماية الدولة التحقيق في الواقعة نظراً لاحتمال أن تكون لها خلفية سياسية.

وأضافت الشرطة أنه يجري أيضا مراجعة ما إذا كان لهذا الهجوم علاقة بالهجوم على مبنى شركة أمازون صباح، أمس الخميس.

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