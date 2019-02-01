11 شهيدًا و1200 جريح و450 معتقلًا وهدم 35 منزلًا بفلسطين خلال شهر

أكد تقرير رسمي فلسطيني أن 11 فلسطينيا استشهدوا وجرح 1200 مواطن آخر، واعتقل 450 آخرين، وهدم 35 منزلا ومنشأة، على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال شهر يناير الماضي.

وذكر مركز عبد الله الحوراني للدراسات والتوثيق التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية في تقريره الشهري حول أبرز الانتهاكات الاسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني أن 11 شهيدا ارتقوا في يناير المنصرم من بينهم ثلاثة أطفال وامرأه برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في الضفة الغربية والقدس وعلى حدود قطاع غزة، ارتقى منهم (6) شهداء في قطاع غزة و(5) في الضفة الغربية والقدس من بينهم مواطن استشهد برصاص المستوطنين الذين هاجموا قرية المغير شمال مدينة رام الله، والطفلة سماح مبارك (16) عاما التي اعدمها جنود الاحتلال على حاجز الزعيم المؤدي الى القدس بدم بارد، فيما لا زالت سلطات الاحتلال تحتجز في ثلاجاتها (38) جثمانا لشهداء من الضفة الغربية وقطاع غزة في مخالفة صارخه للقانون الانساني الدولي.

وعن الجرحى والمعتقلين ، قال المركز ان سلطات الاحتلال الاسرائيلي اعتقلت نحو(450) مواطنا في كل من الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، من بينهم (7) مواطنين من قطاع غزة، كما أصابت نحو(1200) مواطن ومواطنة منهم (923) مواطنا في قطاع غزة، ونحو(130) في الضفة الغربية والقدس، وذلك خلال اطلاق النار والغاز السام على المشاركين في المسيرات السلمية على طول الحدود في قطاع غزة، واثناء اقتحام قوات الاحتلال للقرى والبلدات والمخيمات في الضفة الغربية، ومن بين المصابين (18) مسعفا من الطواقم الطبية في قطاع غزة بالاضافة الى (8) مصورين صحفيين.

كما أصيب العشرات بحالات اختناق نتيجة اطلاق قنابل الغاز السام على المشاركين في المسيرات الاسبوعية ضد بناء الجدار ومصادرة الاراضي في كل من نعلين وبلعين ورأس كركر وكفر قدوم، فيما أصيب نحو(150) اسيرا يقبعون في سجن "عوفر" الاحتلالي (قرب رام الله) نتيجة الاقتحامات التي نفذتها إدارة سجون الاحتلال لغرف المعتقلين حيث استخدمت خلالها الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والغاز، والقنابل الصوتية، والهراوات، والكلاب البوليسية، وقد تم نقل (20) منهم الى المستشفيات في جريمة واضحة ضد الانسانية وخرق لمعاهدة جنيف بشأن معاملة الاسرى.

وبخصوص الاستيطان والاستيلاء على الأراضي، صادقت "اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء" الاسرائيلية في مدينة القدس على بناء (559) وحدة سكنية في مستوطنات قائمة على اراضي مدينة القدس، حيث تمت المصادقة على بناء (296) وحدة سكنية في مستوطنة "بسغات زئيف" القائمة على اراضي شعفاط وبيت حنينا و(263) وحدة سكنية في مستوطنة "رامون الون" القائمة على أراضي تابعة لقرية بيت إكسا شمال غرب القدس.

كما صادقت ما تسمى بـ"الإدارة المدنية" التابعة للاحتلال الإسرائيلي على طلب وزارة الإسكان الاسرائيلية تخصيص (1182) دونما (الدونم يعادل كيلومترا مربعا ) بالقرب من قرية النهلة جنوب مدينة بيت لحم ضمن مخطط حكومي لمحاصرة المدينة بالمستوطنات.

وفي سياق متصل ، جرفت سلطات الاحتلال الاسرائيلي خلال الشهر المنصرم مساحات واسعة من اراضي المواطنين الزراعية في الضفة الغربية، وتركزت عمليات التجريف في كل من: منطقة بئر شاهين وواد السمن جنوب مدينة الخليل بالاضافة

إلى تجريف (4.5) دونمات من إراضي قرية ظهر المالح المعزولة خلف جدار الضم والتوسع العنصري جنوب غرب جنين، و(30) دونما من أراضي خربة يانون جنوب نابلس، وتجريف ارض مساحتها ثلاثة دونمات قرب بلدة بتير غربي بيت لحم مما ادى لأقتلاع (73) شجرة زيتون، كما اقتلعت جرافات الاحتلال نحو (50) شجرة زيتون قرب قرية بروقين غربي سلفيت، وكذلك تجريف طريق في منطقة مسافر يطا جنوبي محافظة الخليل، بالاضافة الى تجريف اراضٍ تابعة لبلدة عصيرة القبلية بمحاذاة مستوطنة يتسهار جنوب نابلس واراض تابعة لدير اللاتين في الاغوار.وعن هدم البيوت والمنشآت ، ذكر مركز عبد الله الحوراني في تقريره الشهري ان سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدمت واستولت خلال يناير الماضي (35) بيتا ومنشأة، شملت (10) بيوت، و(25) منشأة، من بينها خمسة عمليات هدم ذاتي شملت هدم ثلاثة بيوت ومنشأتين، قام أصحابها بهدمها تجنبا لدفع غرامات مالية باهظه في بلدتي سلوان والعيسوية بمدينة القدس المحتلة، بالإضافة إلى هدم بيت ذوي الاسير خليل جبارين في منطقة الحيلة التابعة لبلدة يطا جنوبي الخليل، وتركزت عمليات الهدم في بلدات وقرى قلنديا وسلوان والعيسوية وبيت أكسا وواد الجوز بمحافظة القدس، وبلدات نحالين وبتير والخضر وتقوع بمحافظة بيت لحم، وقريتي فصايل والنويعمة شمالي محافظة أريحا، ومسافر يطا وبلدة ترقوميا ومدينة الخليل، وبلدة يعبد وظهرة المالح غربي محافظة جنين، وبلدة حواره جنوبي نابلس.كما أخطرت سلطات الاحتلال (30) بيتا ومنشأة بالهدم ووقف البناء والترميم، وشملت الاخطارات مسافر يطا ومدينة الخليل، وبلدة نحالين غربي بيت لحم، وبلدات سلوان والعيسوية وعناتا بمحافظة القدس، وبلدة طمون وخربة الحمة بمحافظة طوباس والاغوار الشمالية، وعرب الرماضين جنوبي قلقيلية، وقرية حارس بمحافظة سلفيت.وعن تهويد القدس ، قال المركز ان بلدية الاحتلال أعلنت وقف تسجيل الطلاب في مدرسة القادسية أو ما تعرف بمدرسة "خليل السكاكيني" داخل البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة وتوزيع الطلاب البالغ عددهم نحو(350) طالبة إلى مدارس البلدية، في قرار وصف بأخطر قرار تهويدي منذ عام 1967، وتهدف سلطات الاحتلال من وراء ذلك لتفريغ البلدة القديمة من ساكنيها الفلسطينيين، والسيطرة على مباني وأرض المدرسة التي تقع بجوار المسجد الاقصى، فيما وافقت "لجنة البنية التحتية" في حكومة الاحتلال على مشروع اقامة "تلفريك" بطول (1400)م، بمحطتين واحدة في جبل صهيون غرب الاقصى، ومحطة أخيرة عند حائط البراق، ويحمل التلفريك (73) عربة بطاقة استيعابية تصل إلى (3000) راكب في الجولة الواحدة، وسيستغرق هذا المشروع عامين لأنجازه، وسيكلف قرابة (200) مليون شيكل، وسيشكل إنجاز هذا المشروع التهويدي خطوة متقدمة في سياق تغيير طابع مدينةالقدس العربي الاسلامي.كما تخطط بلدية الاحتلال لإنهاء قضية اللاجئين في المدينة المحتلة من خلال إغلاق المدارس والمراكز الصحية التابعة لوكالة "الاونروا"، وإلغاء مسمى "مخيم شعفاط " وتحويله إلى حي سكني، وفي سياق ممارسة سياسة الفصل العنصري افتتحت سلطات الاحتلال "شارع الابرتهايد" شمال شرق مدينة القدس المحتلة، والذي يفصل بين السائقيين الفلسطينين و"الاسرائيلين" جدار بطول (8) أمتار، وفي نفس الاطار يخطط رئيس بلدية الاحتلال "موشيه ليؤون" لإسكات مآذن مدينة القدس المحتله من خلال تخفيض الصوت الصادر عنها طبقا لقانون "الضجيج" المطبق داخل الاراضي المحتله عام 1948م، حيث سيكلف كل مسجد نحو(70) الف شيكل.وفي سياق تهويد المسجد الاقصى ، اقتحم المستوطنون مسجد قبة الصخرة لأول مرة وتجولوا داخله، بعد أن حاول عدد من حراس المسجد إغلاق باب المسجد لمنع اقتحامه الامر الذي أدى إلى محاصرة مسجد قبة الصخرة من قبل شرطة الاحتلال ومنع إقامة صلاة الظهر فيه، فيما اعتقلت في وقت لاحق (7) من حراسه وأصدرت قرارا بإبعادهم عن المسجد الاقصى لفترات زمنية وصلت لستة أشهر، فيما دعا عضو بلدية الاحتلال "آرييه كينج" لهدم أجزاء من سور مدينة القدس التاريخي بدعوى تسهيل حياة سكان البلدة القديمة، وشاركت "الشرطة النسائية" لأول مرة في اقتحامات المسجد الاقصى اليومية، الذي سجل اقتحام (2267) مستوطن لباحاته، مقارنه (1920) مستوطن اقتحموا المسجد الاقصى لنفس الفترة خلال العام الماضي، ومن بينهم أعضاء الكنيست "يهودا جليك" الذي أدى مراسم تلمودية على الهواء مباشرة لأعلان مراسم زفاف نجله، وكذلك العضوين "أوري آرئييل وشارين هاسكل"، فيما أدى مستوطنون رقصات استفزازية في مقبرة باب الرحمة الملاصقة لسور المسجد الأقصى، ومنعت شرطة الاحتلال دخول ملابس خاصة لسدنة المسجد الاقصى كما منعت دخول القرطاسية للمكتبة، وتجولت وزيرة الثقافة والرياضة في حكومة الاحتلال "ميري ريغيف" في البلدة القديمة في القدس المحتلة بحماية من شرطة الاحتلال، كذلك تجول مستشار الامن القومي للرئيس الامريكي "جون بولتون"، والسفير الامريكي لدى كيان الاحتلال "ديفيد فريدمان" في الانفاق أسفل البلدة القديمة بمدينة القدس.كما واصلت سلطات الاحتلال تنفيذ سياسة الحبس المنزلي والابعاد على سكان مدينة القدس المحتلة، وفرضت الحبس المنزلي على (5) مواطنين لفترات زمنية متفاوتة مع دفع غرامة (6000) شيكل، واصدرت قرارا بإبعاد (5) مواطنين عن احياء مدينة القدس والمسجد الاقصى مع دفع غرامة ( 10500) شيكل.وعن اعتداءات المستوطنين ، ذكر المركز ان عصابات المستوطنين نفذت (65) اعتداء بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم، أسفرت عن استشهاد المواطن حمدي النعسان (38) عاما من قرية المغير شمال شرق محافظة رام الله والبيرة نتيجة إطلاق النار عليه بشكل مباشر، فيما أصيب (21) مواطنا بجروح مختلفة من بينهم طفلين وإمرأة، نتيجة الاعتداء عليهم.وشملت الاعتداءات تنفيذ (3) عمليات دهس وعمليتي إطلاق نار، بالاضافة إلى اقتلاع وتدمير وسرقة (1117) شجرة مثمرة وحرجية، وتدمير زجاج وإعطاب إطارات (8) سيارات، وجرف المستوطنون (32) دونما من إراضي المواطنين بخربة يانون جنوبي نابلس، كما تم وضع "كرفانات" بغرض توسيع البؤرة الاستيطانية المسماة (777)، وحاول المستوطنين الاستيلاء على (10) دونمات من أراضي المواطنين بخربة بيت إسكاريا جنوبي بيت لحم وتصدى المواطنون لهم ومنعوهم من ذلك.أما عن الاعتداءات الاسرائيلية على قطاع غزة لفت التقرير إلى مواصلة الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة مع دخول مسيرات العودة شهرها الحادي عشر، وأسفرت تلك الاعتداءات عن استشهاد (6) مواطنين بينهم طفل وإمرأة، وإصابة (923) مواطنا بجروح مختلفة، وشملت الاعتداءات خلال الشهر المنصرم (190) عملية إطلاق نار بري شرق القطاع، وشن (13) غارة جوية، و(12) عملية قصف مدفعي، و(13) عملية توغل بري، و(36) عملية إطلاق نار تجاه مراكب الصيادين، أسفرت عن اعتقال (5) صيادين، والاستيلاء على (3) مراكب صيد، فيما اعتقلت قوات الاحتلال (7) مواطنين على الحدود الشرقية لمحافظات القطاع.