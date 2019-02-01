واشنطن تفرض قيودًا على التأشيرة لمواطني غانا

وكالات

أكدت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية فرض قيود على تأشيرة الدخول بالنسبة لمواطني غانا، متهمة إياها بأنها لا تتعاون في استعادة مواطنيها الذين يتم ترحليهم من الولايات

المتحدة.

وذكر بيان للوزارة - أوردت شبكة (إيه بي سي) الإخبارية الأمريكية اليوم الجمعة مقتطفات منه - أن "غانا رفضت

أو أجلت بصورة غير معقولة قبول مواطنيها المأمورين بمغادرة الولايات المتحدة".وأوضح البيان أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أمر مسئولي القنصلية في غانا بفرض قيود على فئات محددة من طالبي تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة.