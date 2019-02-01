واشنطن تفرض قيودًا على التأشيرة لمواطني غانا

أكدت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية فرض قيود على تأشيرة الدخول بالنسبة لمواطني غانا، متهمة إياها بأنها لا تتعاون في استعادة مواطنيها الذين يتم ترحليهم من الولاياتالمتحدة.
وذكر بيان للوزارة - أوردت شبكة (إيه بي سي) الإخبارية الأمريكية اليوم الجمعة مقتطفات منه - أن "غانا رفضت
وأوضح البيان أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أمر مسئولي القنصلية في غانا بفرض قيود على فئات محددة من طالبي تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة.
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