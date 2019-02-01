الأرصاد السعودية: سماء غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق بالمملكة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم الجمعة، سماءً غائمةً جزئياً إلى غائمة قد تتخللها سحب رعدية ممطرة تصحب برياح نشطة على مناطق الرياض والقصيم والشرقية ومكة المكرمة، إضافةإلى عسير ونجران وجازان والباحة.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 15-40 كم/ساعة، وجنوبية إلى
بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية بوجه عام بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.
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