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أكد السكرتير الأسبق لمجلس الأمن الروسي الأكاديمي أندريه كوكوشين على أن هدف الولايات المتحدة الرئيسي في عزمها على الانسحاب من معاهدة نزع الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى المبرمة مع روسيا.
وقال كوكوشين في حديث لوكالة نوفوستي اليوم الجمعة: "الكثير يدل على أن الهدف الرئيس للولايات المتحدة في انسحابها منهذه المعاهدة هو الصين. فالصين، وفقا للتقديرات الأمريكية أنتجت مجموعة من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى تضم أكثر من ألف صاروخ، وتطال مياه بحري الصين الجنوبي والشرقي".
وأضاف: "هذه القوة الصاروخية لا تسمح للولايات المتحدة بنشر مجموعاتها الضاربة من حاملات
ومن المتوقع أن يعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم تعليق التزام بلاده بالمعاهدة الصاروخية مع روسيا، وذلك رغم محاولات موسكو الحثيثة خلال الأسابيع الأخيرة لإقناع واشنطن بالحفاظ على المعاهدة.
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول روسي سابق يؤكد هدف واشنطن من تقويض المعاهدة الصاروخية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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