كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بسبب مراهنات.. الشرطة التركية تتعقب مئات الأشخاص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت صحيفة "حريت" اليومية التركية، الجمعة، إن الشرطة بدأت عملية لإلقاء القبض على 394 شخصا لصلتهم بمنظمة للمراهنات الرياضية على الإنترنت تعمل بالمخالفة للقانون.

وأضافت أن وحدات مكافحة جرائم الإنترنت رصدت المنظمة، التي أنشأت أكثر من 70 شركة وهمية في مجالات الأغذية وأدوات التجميل واللوجيستيات لتسهيل المراهنات على الإنترنت وألعاب المراهنات الأخرى.

وذكرت الصحيفة أن الشرطة صادرت أكثر من 43 مليون ليرة (8.3 مليون دولار) ومواد رقمية في مداهمات نفذتها في الصباح الباكر في إسطنبول و39 إقليما آخر.

وصدر، عام 2007، قانون تركي يحظر نهائيا جميع أعمال المراهنات على الإنترنت، وهو ما جعل من نشاطات عدة مواقع متخصصة في هذا المجال غير قانونية في البلاد.