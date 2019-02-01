كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقوط نيزك في كراسنودار الروسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد سكان كراسنودار الروسية ظاهرة غير عادية، حيث سقط نيزك كبير، تاركا وراءه دربا طويلا، وفقا لسكان محليين.

واستنتج شهود عيان هذا بعد ما رأوه في منطقة أبينسك. يمكن رؤية جسم مضيء يحلق، تاركًا وراءه دربًا طويلًا في الفيديو.

وقال أحد السكان المحليين لقناة "زفيزدا" الروسية: "حلق بعيدا في اتجاه بوغوندير-سفيتلوغورسك، وكان صوت الضربة قوي نوعا ما، مثل انفجار. والذيل طويل وكان لونه أخضر حليبي فاتح في الضباب.

وشهد سكان خيبين في مقاطعة مورامنسك مثل هذه الظاهرة، رأوا في السماء جرم سماوي مضيء من أصل غير معروف.



