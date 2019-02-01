السودان: البشير يعلن إعادة فتح الحدود مع إريتريا

أعلن الرئيس السوداني عمر البشير اليوم الخميس، إعادة فتح الحدود مع إريتريا.

وأمر البشير في خطاب جماهيري من كسلا، شرق البلاد، اليوم، بإعادة فتح الحدود مع الجارة الشرقية بعد أشهر من إغلاقها.

وكان البشير وصل صباح اليوم إلى ولاية كسلا في زيارة رسمية تستغرق يوماً واحداً، حسب ما أفادت به وكالة الأنباء السودانية "سونا".