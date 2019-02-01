انتهاء اللقاء التشاورى بين وزراء الخارجية العرب فى عمان

وتناول اللقاء- وفقًا لتصريحات مصدر دبلوماسي - فتح عدد من الأجندات وتنسيق المواقف المشتركة حول قضايا المنطقة والأمن المشترك وتنسيق المواقف وتأكيد وحدة الموقف تجاه القضية الفلسطينية.
يذكر أن العاصمة عمان استقبلت أمس الأربعاء، وزراء خارجية الإمارات والبحرين ومصر والكويت، لمناقشة العديد من القضايا والملفات المطروحة وبشكل فردي وبدون مساعدين أو مرافقين على شكل اجتماع غير رسمي.
وأكد أيمن الصفدي أنه لقاء تشاوري بين الأخوة والأشقاء من دون أجندة رسمية وفي إطار تبادل الأفكار والتصورات.
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