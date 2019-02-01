موسكو: خطر الصراع المسلح في فنزويلا لا يزال قائماً

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن خطر نشوب صراع مسلح في فنزويلا لا يزال قائماً.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" عن زاخاروفا في مؤتمر صحافي اليوم الخميس: "لسوء الحظ، لا يمكننا القول إن خطر نشوب نزاع مسلح في فنزويلا انقضى، لا تزال كل الخيارات مطروحة على الطاولة، بما في ذلك التدخل المباشر لقوة الخارجية في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة".

وأضافت "نشرت وسائل الإعلام ملاحظات منسوبة لمستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي، جون بولتون، تفيد بوجوب إرسال نحو 5 آلاف جندي أمريكي إلى دول مجاورة لفنزويلا".