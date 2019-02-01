اليوم انطلاق مارثون ختام مبادرة "الوفد مع الناس" فى الجيزة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
ينطلق اليوم الجمعة مارثون "مبادرة الوفد مع الناس" ، للاحتفال بختام أعمال مبادرة "الوفد مع الناس" بمحافظة الجيزة ، تحت رعاية المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد.
ومن المقرر أن ينطلق المارثون من أمام جامعة القاهرة حتى منطقة المنيل لتسليم شعلة المبادرة إلى محافظة القاهرة ، وذلك لتبدأ المبادرة عملها فى محافظة القاهرة.
يذكر أن مبادرة الوفد مع الناس أطلقها المستشار بهاء الدين أبو شقة ، رئيس الوفد ، للتواصل مع المواطنين للعمل على حلها من خلال مؤسسات حزب الوفد.
حزب الوفد
حزب الوفد
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