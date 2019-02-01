شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمود شعلان يطالب الحكومة بالإهتمام بالمعلم ورفع المعاناة عنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب محمود شعلان، عضو مجلس النواب ، عن محافظة البحيرة، وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى، ووزيرة التخطيط والمتابعة، هالة السعيد ، ووزير المالية الدكتور محمد معيط، بضرورة صرف الحوافز والبدلات والعلاوات التى تصرف للمعلمين على أساس المرتب فى الأول من يوليو عام 2019 وليس على أساس الأول من يوليو 2014.

وقال عضو مجلس النواب عن محافظة البحيرة فى طلب الإحاطة المقدم منه إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب ، أن راتب المعلم لم يزيد منذ عام 2014 بل تم الخصم منه وهو الامر الذى تسسب فى ضرر بالغ للمعلمين ، مؤكدا أن تطويرالتعليم يتطلب أن ينظر الجميع للمعلم و كيفية رفع المعاناة عنه لنجاح المنظومة التعليمية نجاحاً حقيقياً.

صورة من الطلب