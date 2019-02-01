شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الوفد: الدولة تقود تحركا كبيرا لإنهاء أزمة العشوائيات وتوفير حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتورخالد قنديل، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الوفد وعضو الهيئة العليا بالحزب، إن الدولة تتحرك تجاه إنشاء آلاف الوحدات السكنية فى مناطق مختلفة، لإنقاذ كثيرا من الأرواح فى المناطق الخطرة، وساهم ذلك في تحقيق جودة الحياة لآلاف الأسر، وظهر ذلك فى حادث انهيار صخرة منشأة ناصر، خير دليل على تحرك الدولة الاستباقى لاحتواء الأزمات.

وأضاف رئيس اقتصادية الوفد فى بيان اليوم أن الحكومة أثبتت قدرتها على إدارةالأزمات، وأن تعاملها مع حادث سقوط صخرة في منشأة ناصر وقرار نقل وتسكين الأهالي إلى حي الأسمرات يمثل تحركًا إيجابيًا وسريعًا، مؤكدًا أن الدولة تعمل جاهدة إلى تعزيز حقوق الإنسان عبر خطوات أبرزها تطوير العشوائيات وحماية حقوق المواطنين من قاطنيها، ونقلهم إلى مساكن بديلة تتوفر فيها كل الإمكانيات اللازمة للحياة الكريمة.

وتسلم 82 أسرة من سكان محيط الصخرة المنهارة بمنشأة ناصر، وحداتهم الجديدة بحى الأسمرات، كاملة بالفرش والأجهزة الكهربائية، وذلك لتوفير سكن ملائم وآمن، ضمن خطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية، وكذلك ضمن التحرك السريع من الدولة لتوفير وحدات بديلة للسكان المتضررة من انهيار الصخرة.