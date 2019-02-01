كلودين عون: طلبنا تعديل اسم وزارة لتصبح وزارة دولة لشؤون التمكين الإقتصادي للشباب والمرأة

أعلنت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة كلودين عون روكز في تصريح لها عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ أن "​الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية​ طلبت من الجهات المعنية تعديل اسم وزارة في ​الحكومة​ ​الجديدة​، لتصبح وزارة دولة لشؤون التمكين الإقتصادي للشباب والمرأة".

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