الإعدام لبحريني والمؤبد لـ22 شخصا وإسقاط الجنسية عنهم

أعلن رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في ​البحرين​ المستشار أحمد الحمادي أن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قضت بإعدام أحد المتهمين في قضية تأسيس "جماعة إرهابية" مدانة بإحداث ​تفجير​ات تسببت في قتل رجل شرطة ومواطنا مدنيا.

وأوضح الحمادي، في بيان، أن "المحكمة أدانت هذا الشخص بقتل أحد أفراد ​الشرطة​ ومواطنا مدنيا، وإحداث تفجير واستعمال وحيازة المتفجرات والأسلحة تنفيذا لأغراض إرهابية، وجمع أموال لجماعة إرهابية، والتجمهر والشغب.

وقررت المحكمة معاقبة 22 متهما على نفس القضية بالمؤبد، وبإسقاط الجنسية البحرينية عنهم، مع تغريم اثنين منهم بدفع 200 ألف دينار (520 ألف ​دولار​ أميركي).

ولفت الحمادي إلى أن "هذه الأحكام تم تأييدها في ​محكمة الاستئناف​، وبنظر الدعوى أمام ​محكمة التمييز​ بشأن المتهم المحكوم بالإعدام، فقد قضت بنقض الحكم المعروض بالنسبة له، وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فيها من جديد، والتي قضت بحكمها سالف الذكر".

فيما أوضحت النيابة أن "​تفاصيل​ الواقعة تتعلق بقيام أشخاص مجهولين، في 8 كانون الأول 2014، بزرع جسم متفجر بالقرب من المعسكر التابع لقوات ​الأمن​ الخاصة بمنطقة "دمستان"، واستدراج رجال الشرطة لمكان زراعة ذلك الجسم بأحداث أعمال شغب وتفجيره بهم ومهاجمتهم بزجاجات المولوتوف، مما أدى إلى مقتل أحد عناصر الشرطة نتيجة التفجير".