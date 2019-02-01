أوضح وزير الإتصالات ​محمد شقير​، في تصريح عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​، أنه "لا صحة للتويت المزيف الذي صدر باسمي ويدعي عزمي توقيف خدمة واتس اب"، مشيراً إلى "أنني أحب ان اؤكد ان مسيرة إصلاح ​قطاع الاتصالات​ ستتواصل، ولن توقفها ماكينات التزوير الإعلامي، ولا تفريط بمصلحة الخزينة والمواطن اللبناني".

كانت هذه تفاصيل خبر شقير: مسيرة إصلاح قطاع الاتصالات ستتواصل ولن توقفها ماكينات التزوير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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