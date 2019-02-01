محمد علي الحوثي للتحالف: جهنم بانتظاركم في الحديدة

أكد رئيس ​اللجنة الثورية العليا​ في جماعة "​أنصار الله​" ​محمد علي الحوثي​، في تصريح عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​، أن "​الحديدة​ ليست سهلة، فإما السلام وتنفيذ اتفاق ​السويد​، وإلا فجهنم بانتظار الغزاة ومرتزقتهم". وأوضح الحوثي "أننا أبلغنا المبعوث الدولي ​مارتن غريفيث​ بأننا مع فتح الطريق إلى المطاحن عندما تكون الظروف تسمح وآمنة". ولفت إلى "أننا نجدد الدعوة إلى إلزام الطرف الآخر الالتزام بوقف ​إطلاق النار​ وعدم عرقلة تنفيذ اتفاق السويد".

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