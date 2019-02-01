مصرع شابين أثناء عبورهما مزلقان شريط السكة الحديد بقليوب

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين: لقي شابين مصرعهما، الخميس، أثناء عبورهما مزلقان شريط السكة الحديد بمدينة قلما في قليوب. وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد هيثم حجاج، مأمور مركز قليوب، بمصرع الشابين أثناء عبورهما المزلقان. جرى نقل الجثمانين لمستشفى قليوب، وتولت النيابة التحقيقات.​

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