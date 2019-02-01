أمريكا تدرس طبيعة العلاقات التجارية لتركيا مع فنزويلا

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ)
قال مسؤول أمريكي بارز اليوم الخميس، إن بلاده تدرس حاليا طبيعة العلاقات التجارية لتركيا مع فنزويلا، وإنها ستتخذ إجراءات إذا تبين لها انتهاك العقوبات الأمريكية.
ونقلت وكالة أنباء بلومبرج الاقتصادية عن المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته ، إنه من المرجح مناقشة هذه المسألة عندما يلتقي مارشال بيلنجسلا ، وهو مساعد وزير الخزانة الأمريكية المنوط بمسؤولية مكافحة تمويل الإرهاب، بالمسؤولين في أنقرة غدا الجمعة.
وأضاف المسؤول ، إنه كان من المفترض أن تدور الزيارة إلى حد كبير حول إيران ، ولكن الروابط التجارية مع فنزويلا ستطفو إلى السطح خلال المحادثات على الأرجح.
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