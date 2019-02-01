عملية جديدة للتحالف العربي ضد "الطائرات المسيرة" الحوثية

العقيد الركن تركي المالكي

استهدفت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، الخميس، موقعا لتخزين وتجهيز الطائرات المسيرة "الدرون" شرقي صنعاء، مطالبة المدنيين عدم الاقتراب من المكان المستهدف.

وذكر التحالف العربي في بيان: "عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني. واتخذنا إجراءات وقائية لحماية المدنيين".

وصعد التحالف العربي من عملياته النوعية في الآونة الأخير ضد قدرات ميليشيات الحوثي فيما يتعلق بالطائرات المسيرة وشبكات الاتصالات الخاصة بها.

وجاءت هذه العملية بعد أقل من 24 ساعة من تنفيذ التحالف لعملية نوعية استهدف فيها عددا من معسكرات المسلحين ومخازن الأسلحة التابعة لميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وذكر المالكي أن التحالف اتخذ كافة الإجراءات القانونية والوقائية لتحقيق الهدف من العملية دون أي ضرر على المدنيين.

وأوضح المتحدث باسم التحالف العربي في وقت سابق أن

ميليشيات الحوثي الإيرانية حاولت تطوير قدرات الطائرات المسيرة من أجل تنفيذ عمليات إرهابية، فيما استخدمت المناطق المدنية لإخفاء هذه الطائرات.

وجاءت عمليات استهداف قدرات الدرون الحوثية بعد عدد من الخروقات الخطيرة للهدنة من جانب الحوثيين، كان أبرزها، الهجوم باستخدام الدرون على منصة عرض عسكري في قاعدة العند في محافظة لحج في العاشر من شهر يناير الحالي، وذلك في تحول خطير في الأزمة اليمنية، استهدف نسف العملية السلمية التي ترعاها الأمم المتحدة والانقلاب على اتفاق السويد