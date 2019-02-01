كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر واشنطن تعلن رفع الرسوم على الصين إذا لم تصل لاتفاقية تجارية مرضية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ويذكر أن حذر ترامب، الخميس، من أن اتفاقية للتجارة مع الصين ستكون غير مقبولة ما لم تفتح بكين أسواقها أمام قطاعات الخدمات المالية والصناعات التحويلية والزراعة وصناعات أمريكية أخرى.
وكتب ترامب في تدوينة على تويتر: "أتطلع إلى أن تفتح الصين أسواقها ليس فقط أمام الخدمات المالية، وهو ما يفعلونه الآن، بل أيضا أمام صناعاتنا التحويلية ومزارعينا والشركات والصناعات الأمريكية الأخرى".
كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن تعلن رفع الرسوم على الصين إذا لم تصل لاتفاقية تجارية مرضية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.