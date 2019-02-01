كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إغلاق 437 مدرسة فى تايلاند بسبب تلوث الهوء الخطير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تم إغلاق أكثر من 400 مدرسة في بانكوك، عاصمة تايلاند، حتى نهاية الأسبوع بسبب تزايد القلق بشأن تلوث الهواء الخطير.
وأمر رئيس وزراء البلاد برايت تشان أوشا، بإغلاق 437 مدرسة بعد تأكيد المسؤولين أنّ الضباب الدخاني السام سيستمر حتى يوم الاثنين القادم.
ويأتي ذلك في الوقت الذي حذّرت فيه وزارة الصحة العامة، الناس بالامتناع عن ممارسة الأنشطة في الهواء الطلق وممارسة الرياضة، والبحث بدلاً من ذلك عن الأماكن المغلقة.
وبدأ العديد من الركاب والمشاة يرتدون أقنعة الوجه لمكافحة تراكم الجسيمات في الغلاف الجوي من الهواء وحركة المرور الكثيفة.
ووفقاً لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أنّه قد يواجه منتهكي أوامر الحد من التلوث عقوبة السجن لثلاثة أشهر، والتي قد تشمل القيود على عوادم الديزل، وحرق الأشياء فى الهواء الطلق وأنشطة البناء.
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