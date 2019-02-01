ثروة «جوج بحورا».. مجلس الشامي يكشف اقتصاد المغرب الأزرق

في الوقت الذي تحولت فيه الثروة البحرية للمغرب إلى لازمة في الشعارات التي ترفع في الاحتجاجات الشعبية، من قبيل «الفوسفاط وجوج بحورا»، كشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي، يوم أمس، تفاصيل تقريره الخاص بـ«الاقتصاد الأزرق»، أي المرتبط بالبحر.

وقال التقرير إن المغرب يتوفر على أكثر من مليون و200 ألف كيلومتر مربع عبارة عن منطقة اقتصادية خالصة على طول سواحله، موضحا أن أكثر من 6600 بحار يعملون في الأنشطة البحرية، ضمنهم 1231 ضابطا، فيما يوفر هذا النشاط البحري 96 ألف منصب شغل مباشر، وأكثر من 600 ألف منصب غير مباشر.