تركي آل الشيخ يورط الزمالك بسبب لاعب الأسود بوطيب

فتح تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز المصري، النار على إدارة فريق الزمالك، بخصوص صفقة المغربي خالد بوطيب، الذي انتقل لصفوف الأبيض خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية قادماً من مالطية سبور التركي.

الرئيس السابق للهيئة العامة للرياضة بالسعودية، أوضح في تصريحات تلفزيونية، أنه لم يدعم الزمالك للتعاقد مع بوطيب، وهو ما يتنفى مع ما نقلته إدارة النادي المصري قبل حوالي الأسبوع، حول تدخل آل الشيخ لإتمام انتداب لاعب الأسود.

وأوضح المسؤول السعودي المثير للجدل: ” لا يعقل أن أتكلف بصفقة لاعب أجنبي لفريق منافس لي بيراميدز في الدوري المحلي الممتاز، وعلى إدارة الزمالك تحمل كامل مسؤوليتها فيما أوردته”.

وانتظر نادي الزمالك المصري حوالي الثلاثة أسابيع، للكشف عن مفاجأة تتعلق بصفقة الدولي المغربي، مؤكداً بأن رئيس هيئة الترفيه بالسعودي ال الشيخ، مول التحاق المهاجم، للمرة الثالثة.

ووجه الزمالك شكره للمسؤول السعودي، مساعدة النادي على ضم واحد من أبرز المهاجمين، بعد أن بوطيب قريباً من الانتقال إلى صفوف الوحدة، قبل أن يقلب ال الشيخ الطاولة على الزمالك وينفي الأمر.

ويعتبر بوطيب، المهاجم الأول للمنتخب الوطني المغربي في عهد المدرب الفرنسي هيرفي رونار، ووقع 9 أهداف في 23 مباراة مع “أسود الأطلس” تبقى أشهرها هدفه في مرمى المنتخب الإسباني في نهائيات كأس العالم الأخيرة في روسيا، بالإضافة إلى ثلاثية مباراة الغابون، في إقصائيات “المونديال”.

أما مع فريقه التركي هذا الموسم، فقد وقع الدولي المغربي البالغ من العمر 32 سنة، 5 أهداف في 18 مباراة، خاضها رفقة المجموعة بالدوري والكأس.