الاحتلال يعتقل أمين سر إقليم "فتح" في القدس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقل الاحتلال الإسرائيلي، مساء يوم الخميس، أمين سر إقليم حركة "فتح" في القدس، شادي مطور، على معبر الكرامة، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

ووفقًا لـ"وفا"، فإن اعتقال مطور، جاء عقِب عودته مع زملائه أمناء سر أقاليم الضفة من زيارة للمخيمات الفلسطينية في سورية.

وكانت قوات الاحتلال، قد اعتقلت في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، نائب أمين سر حركة فتح في القدس عادل أبو زنيد، وذلك بعد أن نصبت له كمينا أثناء توصيل زوجته بمركبته الخاصة، واقتادته إلى أحد مراكز التحقيق التابعة لها حينها.

وفي الفترة ذاتها، كانت سلطات الاحتلال، قد اعتقلت كذلك محافظ القدس عدنان غيث، وعشرات الكوادر من حركة فتح من المدينة، في محاولة لمنع أي نشاط فلسطيني فيها، ولدورهم في محاربة ظاهرة تسريب العقارات للجمعيات الاستيطانية في المدينة المحتلة والقدس القديمة على وجه الخصوص.