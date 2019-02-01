الان تتابع ترامب يتراجع في خلافه مع رؤساء استخباراته بعد اعترافه بتجاهله شهادتهم عن إيران والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن انتقاداته لرؤساء استخباراته بعد أن اعترف بأنه لم يقرأ شهادتهم فيما يخص تهديدات إيران وكوريا الشمالية للأمن القومي للولايات المتحدة الأمريكية .

جاء هجوم ترامب الأولي ردا على شهادة الكونغرس من رؤساء المخابرات له هذا الأسبوع، حيث يبدو أنها تتناقض مع الكثير من وجهات نظر سياسة الرئيس بشأن المخاطر التي تشكلها إيران وكوريا الشمالية.

“اختتمت للتو اجتماعًا رائعًا مع فريق إنتل في المكتب البيضاوي الذي أخبرني أن ما قالوه يوم الثلاثاء في جلسة مجلس الشيوخ كان خطأً من قبل وسائل الإعلام – ونحن نتفق كثيرًا على إيران، وداعش، وكوريا الشمالية، وما إلى ذلك. شهادتهم كانت مشوهة للصحافة”.. وفقا لما غرد به ترامب الخميس.

وأضاف ترامب في الإشارة إلى تنامي الخطر الإيراني والكوري الشمالي على الولايات المتحدة الأمريكية: “أقترح قراءة الشهادة كاملة من يوم الثلاثاء. إن الرواية الخاطئة سيئة للغاية بالنسبة لبلدنا. إنني أقدر مجتمعنا الاستخباري. ولحسن الحظ، لقد عقدنا اجتماعًا جيدًا للغاية، ونحن جميعًا في نفس الصفحة!”.