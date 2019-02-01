شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أحمد زيدان يعلن البدء فى إحلال وتجديد خط الصرف الصحى بالساحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب أحمد زيدان، عضو مجلس النواب عن دائرة الساحل عن حزب حماة الوطن، إنه حصل على موافقة المهندس عادل حسن رئيس شركة الصرف الصحى والعضو المنتدب لشركة الصرف الصحى بشأن البدء فى مشروع احلال وتجديد شبكة الصرف الصحى فى شارع محمد بيومى فى حى الساحل بمحافظة القاهرة .

وأشار زيدان فى تصريح لـ" الخليج 365 " إلى أنه سبق وتقدم فى شهر أكتوبر الماضى بطلب إلى رئيس شركة الصرف الصحى ولكن تم تأجيل التنفيذ بسبب رفض إدارة المرور استخراج تصريح حفر للمشرواع بشارع معمل الألبان مصب المشروع ، لافتا إلى أنه تدخل إلى إدارة المرور وتمكن من الحصول على موافقة للبدء فى التنفيذ وحفر الشارع مع توفير تحويلات مرورية تجنبا لحدوث تكدس مرورى .

وتابع عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن ،أن من المقرر أن يتم البدء فى تنفيذ المشروع اليوم الخميس ، مشددا على أنه سيتابع معدلات التنفيذ بصورة دورية لسرعة انجاز المشروع والانتهاء منه للقضاء على مشاكل الطفوحات بالشارع ورفع المعاناة عن المواطنين.