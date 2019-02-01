أكد نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني، في حديث لوكالة "سبوتنيك" الروسية، أن "قرار عودة سوريا إلى الجامعة العربية يعود إلى الجامعة العربية، النقاش داخل الجامعة يبنى على التطورات التي تحدث، خاصة أن القرار لا تملكه أي دولة بمفردها".
وفيما يتعلق بملف اللاجئين السوريين في الداخل اللبناني، أوضح حاصباني "أننا سنتعامل بنفس الطريقة التي كنا نتعامل بها، وسنستمر بطلب الدعم للبيئة المستضيفة للنازحين، والاستمرار بدعم الشعب اللبناني على المستويات وكذلك فيما يتعلق بالبنية التحتية، والعمل على العودة الطوعية الآمنة إلى سوريا، حين نتمكن من ذلك في أقرب فرصة، وأن الحكومة الجديدة ستناقش الملف خلال الفترة الأولى من عملها".
كانت هذه تفاصيل خبر حاصباني: وسنستمر بطلب الدعم للبيئة المستضيفة للنازحين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.