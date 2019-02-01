يعقوبيان: صدمت باستنباط فكرة وزارة لتأهيل المرأة والشباب

أكدت النائبة بولا يعقوبيان، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، "أنني صدمت باستنباط فكرة وزارة لتأهيل المرأة والشباب، طبقة عورة من اللصوص تريد تأهيل المراة؟"، مشيرة إلى أنه "يجب التراجع الان عن هكذا تسمية مهينة للمرأة التي لم تشارك في نهبهم وفشلهم المدوي".
وأوضحت أنهم "لا يكفون عن الانحدار والانزلاق اكثر على الصعد كافة"، مشددة على أنه "تراجعوا الان، كيف ستترجمون اسم هكذا وزارة للعالم؟".
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