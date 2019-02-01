الجسر: طالما أن حزب الله يمتلك السلاح فهو عائق امام قيام نظام ديمقراطي

أكد عضو كتلة "المستقبل" النائب ​سمير الجسر​ أن "الحكومات الإئتلافية موجودة في كل دول العالم، دون أن يتم تمثيل جميع القوى"، مشيراً إلى أن "نواب "​اللقاء التشاوري​" موجودون كل في كتلة ويشارك باجتماعاتها".

وخلال حديث تلفزيوني، لفت إلى أنه "في الشهور التسعة التي مرّت، خسر البلد، واليوم ربح"، مشيراً إلى أنه "في الزمن السوري كان هناك ناظم يضبط ايقاع اللعبة ويسرّع انجاز الامور".

واعتبر الجسر أنه "لم يجهض احد نتائج ​الانتخابات النيابية​ ولا اعتبر ان احداً انهزم في ​الحكومة​ الحالية"، مشدداً على أن "الكل تنازل ل​تشكيل الحكومة​".

وأوضح أنه "طالما أن "​حزب الله​" يمتلك ​السلاح​ فهو عائق امام قيام نظام برلماني ديمقراطي في ​لبنان​"، متسائلاً " كيف يفسّر اجتياح ​بيروت​ من قبل حزب الله في 7 ايار؟".