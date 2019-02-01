خريس: أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي أبدا

بارك عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​علي خريس​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ لكل ​لبنان​ ​تشكيل الحكومة​ ، مضيفا: "أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي أبدا".

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