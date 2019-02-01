الصليب الأحمر: وفاة 3 أشخاص من جراء تنشق الغاز في منطقة الزلقا

أعلن "​الصليب الأحمر اللبناني​"، "وفاة 3 أشخاص من جراء تنشّق ​الغاز​ في منطقة ​الزلقا​ وقد تم نقل جثامين الضحايا الى احدى المستشفيات القريبة وسيتم تسليمهم الى ذويهم لاحقا".

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