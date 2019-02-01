رويترز: فنزويلا تستعد لبيع 15 طنا من الذهب للإمارات

ذكرت وكالة "​رويترز​" أن السلطات الفنزويلية تستعد لبيع 15 طنا من ​الذهب​ للإمارات خلال أيام، وذلك وسط استمرار الأزمة الاقتصادية السياسية الحادة في الدولة الأميركية اللاتينية.

ونقلت الوكالة عن مصدر رفيع في كاراكاس مطلع على هذه الخطة أن ​البنك المركزي​ الفنزويلي ينوي بيع 15 طنا من احتياطيات الذهب المتوفرة في خزائنه للسلطات ​الإمارات​ية التي من المتوقع أن تدفع الثمن بعملة يورو نقدا.

وأوضح المصدر للوكالة أن الصفقة بدأت يوم 26 كانون الثاني حينما أقلعت من ​فنزويلا​ ​طائرة​ على متنها 3 أطنان من الذهب.

وأشارت "رويترز" إلى أن هذه الخطة تهدف إلى إبقاء فنزويلا دولة قادرة على دفع التكاليف في الوقت الذي تعاني فيه من نقص حاد في النقد.

ويبلغ سعر كيلوغرام من الذهب في الأسواق العالمية حاليا حوالي 37 ألف يورو، مما يعني أن السلطات الفنزويلية قد تحصل على مبلغ قدره 555 مليو يورو، لكن مصدر "رويترز" لم يكشف عن قيمة الصفقة بين حكومتي فنزويلا والإمارات.

ويأتي هذا التقرير بعد أن أفادت صحيفة "نوفايا غازيتا" الروسية بأن طائرة شاحنة من طراز "بوينغ 757" أقلعت من ​موسكو​ الثلاثاء الماضي، وعلى متنها ذهب فنزويلي كانت تخزنه موسكو.