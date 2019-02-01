أكد المبعوث الأميركي الخاص لدى كوريا الشمالية ستيفن بيغان، خلال حديث في جامعة ستانفورد، أن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون سيعقدان القمة الثانية في أواخر شباط، إننا نتطلع إلى إجراء مفاوضات على مستوى العمل مع شركائنا الكوريين الشماليين قبيل القمة بهدف تحقيق عدد من النتائج الملموسة، ووضع خارطة طريق للمفاوضات".
وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قد أوضح أنه سيرسل فريقا للقيام بالاستعدادات اللازمة للقمة التالية بين ترامب وكيم جونغ أون والتي ستعقد في دولة آسيوية.
كانت هذه تفاصيل خبر مبعوث أميركا لكوريا الشمالية: نعتزم وضع خريطة طريق قبيل قمة ترامب وكيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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